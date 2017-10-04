×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вылет самолета из Екатеринбурга в Ларнаку задержали на 8 часовСегодня в 11:24

  • Текст

Лайнеру потребовалось техобслуживание.

Пассажиры самолета авиакомпании "Россия" восемь часов провели в Кольцово, ожидая вылета на Кипр, сообщает "Уралинформбюро".

Борт должен был отправиться из Екатеринбурга в 17:00 3 октября 2017 года. Изначально рейс задержали до 23:00, а по факту самолет выдвинулся в Ларнаку только в 01:07 4 октября.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что самолету требовалось дополнительное техобслуживание.

Туристы узнали о том, что их рейс в самолете, когда уже разместились на борту. "Пассажиры находились в самолете не более 30 минут, которые потребовались сотрудникам авиакомпании и аэропорта для размещения их в здании аэровокзала", - сообщил официальный представитель перевозчика.

Стоит отметить, что самолет из Ларнаки в Екатеринбург, судя по данным онлайн-табло Кольцово, задерживается на 18 часов - до 21.00 4 октября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×