Лайнеру потребовалось техобслуживание.

Пассажиры самолета авиакомпании "Россия" восемь часов провели в Кольцово, ожидая вылета на Кипр, сообщает "Уралинформбюро".

Борт должен был отправиться из Екатеринбурга в 17:00 3 октября 2017 года. Изначально рейс задержали до 23:00, а по факту самолет выдвинулся в Ларнаку только в 01:07 4 октября.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что самолету требовалось дополнительное техобслуживание.

Туристы узнали о том, что их рейс в самолете, когда уже разместились на борту. "Пассажиры находились в самолете не более 30 минут, которые потребовались сотрудникам авиакомпании и аэропорта для размещения их в здании аэровокзала", - сообщил официальный представитель перевозчика.

Стоит отметить, что самолет из Ларнаки в Екатеринбург, судя по данным онлайн-табло Кольцово, задерживается на 18 часов - до 21.00 4 октября.