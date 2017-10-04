"Уральские авиалинии" соединят МинВоды с Тель-АвивомСегодня в 11:46
- Текст
Для удобства туристов.
С 1 ноября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает регулярный рейс Минеральные Воды - Тель-Авив. Комфортабельный A-320, оборудованный салонами бизнес- и экономкласса, будет отправляться в Израиль по средам в 13.35, а обратно в 16.30 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 55 минут.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", новым партнером перевозчика стала израильская туристическая компания R-way Group Israel LTD. Она уже начала продажу туров по данному направлению.
Билеты в Тель-Авив можно купить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или авиакассах. Кроме того это можно сделать на сайте R-way Group www.rwaygroup.com или по бесплатному номеру 8-800-200-80-91.
Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Тель-Авив из шести городов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Сочи, а также из подмосковного аэропорта Жуковский.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:14
Суд Новоуральска нашел нарушения на выборах в гордуму
После жалобы кандидата.Сегодня в 14:50
За супермаркетом нашли отрезанные мужские ноги
В пакете.Сегодня в 14:28
Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
Первые бомбы "заложили" в зданиях власти.Сегодня в 14:14
Екатеринбург оказался лидером по "цветным" и уникальным улицам
Среди других городов России.Сегодня в 14:03
Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем Урале
Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.Сегодня в 13:59
"Канатоход" МРСК Урала блещет на Российской энергетической неделе
В Москве.Сегодня в 13:42
В Екатеринбурге арестовали торговку людьми из Узбекистана
Объявленную в международный розыск.Сегодня в 13:37
Таджикистан просит Россию объективно расследовать нападение на грузчика
Избитого у ТЦ "Москва".Сегодня в 13:37
Ветераны ММК побывали в лимонарии и динопарке
В рамках спецпроекта профкома.Сегодня в 13:17
Узбекские воры вынесли из квартиры 20 тысяч долларов
Деньгами и ювелиркой.Сегодня в 13:14
Южноуралец задержан за избиение 11-месячной дочери сожительницы
У ребенка сотрясение и ушибы.Сегодня в 13:10
Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
Липович расширит "Екатеринбург-ЭКСПО".Сегодня в 12:53
Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
19 октября.Сегодня в 12:43
Коррида по-киргизски: корова отправила бишкекскую бабушку в больницу
С переломом ключицы.Сегодня в 12:31
Южноуральцы поедут во Владивосток на поезде
Без пересадок.
Главные новости
- Сегодня в 14:28Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
- Сегодня в 13:10Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
- Сегодня в 12:53Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
- Сегодня в 12:28На обновление дворов Среднего Урала ушел почти миллиард
- Сегодня в 12:15Мигранты перевозят в Екатеринбург семьи
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.