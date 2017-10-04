Для удобства туристов.

С 1 ноября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает регулярный рейс Минеральные Воды - Тель-Авив. Комфортабельный A-320, оборудованный салонами бизнес- и экономкласса, будет отправляться в Израиль по средам в 13.35, а обратно в 16.30 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 55 минут.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", новым партнером перевозчика стала израильская туристическая компания R-way Group Israel LTD. Она уже начала продажу туров по данному направлению.

Билеты в Тель-Авив можно купить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или авиакассах. Кроме того это можно сделать на сайте R-way Group www.rwaygroup.com или по бесплатному номеру 8-800-200-80-91.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Тель-Авив из шести городов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Сочи, а также из подмосковного аэропорта Жуковский.