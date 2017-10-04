Мигранты перевозят в Екатеринбург семьиСегодня в 12:15
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Активнее, чем раньше.
Число мигрантов в столице Среднего Урала продолжает расти. Об этом стало известно 3 октября на заседании Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального совета гордаминистрации.
По данным УВД уральской столицы, за 8 месяцев 2017 года в город прибыли и поставлены на миграционный учет почти 136 тысяч иностранных граждан, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 8% увеличилось число мигрантов, проживающих по виду на жительство, на 12% - по разрешению на временное проживание и на 7% - подавших заявление на получение российского гражданства.
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации НП "Межнациональный информационный центр" Нурзида Бенсгиер, среди прибывающих мигрантов заметно выросла доля женщин и детей – на 30% и 20% соответственно.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в целом по Свердловской области в 2017 году ожидается прибытие 155 тысяч мигрантов (в 2016 году – 121 тысяча). Традиционные лидеры по численности - прибывшие из Таджикистана (46% от общего числа) и Киргизии (порядка 20%). Актуальной остается борьба с нелегальной миграцией. За январь-июнь зафиксировано более 19,5 тысячи административных правонарушений в сфере миграции. За пределы региона и РФ выдворено 209 человек, 905 материалов направлены на возбуждение уголовных дел.
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