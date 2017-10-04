6 ноября.

В начале ноября на долю россиян выпадет сразу три выходных дня – с 4 по 6 число. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по труду и занятости, передает "Уралинформбюро".

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной день перенесли на понедельник. Рабочий день накануне в пятницу сокращаться не будет.

Стоит отметить, что это - последние длинные выходные в нынешнем году.