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Россияне будут отдыхать в понедельникСегодня в 11:55

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6 ноября.

В начале ноября на долю россиян выпадет сразу три выходных дня – с 4 по 6 число. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по труду и занятости, передает "Уралинформбюро".

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной день перенесли на понедельник. Рабочий день накануне в пятницу сокращаться не будет.

Стоит отметить, что это - последние длинные выходные в нынешнем году.

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