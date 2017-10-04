Без пересадок.

С 14 декабря 2017 года Южно-Уральский филиал АО "ФПК" запускает в работу беспересадочные вагоны, следующие из Челябинска во Владивосток.

Они будут курсировать по четным числам с поездами №12/11 Челябинск – Омск и №128 Адлер – Красноярск. В Омске вагоны перецепят к фирменному составу №2/1 "Россия", который движется из Москвы во Владивосток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Вместе с "Россией" жители Южного Урала доедут до конечной точки без пересадок.