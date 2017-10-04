На обновление дворов Среднего Урала ушел почти миллиард Сегодня в 12:28
- Текст
Досталось и Екатеринбургу.
В 2017 году на приведение в порядок дворов и общественных территорий на Среднем Урале ушло свыше 900 миллионов рублей. Средства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" были выделены из регионального и федерального бюджетов.
Работы велись в 33 муниципалитетах, включая все моногорода и Екатеринбург. Комплексное благоустройство охватило 98 дворов и 34 площадки массового пользования, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Заявки на участие в проекте на 2018-2022 годы подали 18 территорий: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Кировград, Баженовское и Обуховское сельские поселения, городской поселок Верхние Серги, Гаринский и Верхнесалдинский городские округа, Кировград, Заречный, Нижняя Салда и другие.
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области уже приступило к рассмотрению полученных документов.
"Победа в конкурсном отборе дает муниципалитетам возможность получить дополнительные средства из областного бюджета, за счет этого уйти от разовых мероприятий и перейти к комплексному благоустройству своих территорий – обустройству парков, дворов, освещению и озеленению улиц, ремонту тротуаров. И нас не может не радовать, что о своих намерениях принять участие в этом проекте, сделать вместе с жителями свои населенные пункты чистыми, уютными, современными и комфортными для проживания, сегодня заявляют не только крупные города, но и небольшие поселки", - отметил глава ведомства Николай Смирнов.
В целом к 2022 году в муниципалитетах Среднего Урала планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых территорий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:14
Суд Новоуральска нашел нарушения на выборах в гордуму
После жалобы кандидата.Сегодня в 14:50
За супермаркетом нашли отрезанные мужские ноги
В пакете.Сегодня в 14:28
Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
Первые бомбы "заложили" в зданиях власти.Сегодня в 14:14
Екатеринбург оказался лидером по "цветным" и уникальным улицам
Среди других городов России.Сегодня в 14:03
Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем Урале
Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.Сегодня в 13:59
"Канатоход" МРСК Урала блещет на Российской энергетической неделе
В Москве.Сегодня в 13:42
В Екатеринбурге арестовали торговку людьми из Узбекистана
Объявленную в международный розыск.Сегодня в 13:37
Таджикистан просит Россию объективно расследовать нападение на грузчика
Избитого у ТЦ "Москва".Сегодня в 13:37
Ветераны ММК побывали в лимонарии и динопарке
В рамках спецпроекта профкома.Сегодня в 13:17
Узбекские воры вынесли из квартиры 20 тысяч долларов
Деньгами и ювелиркой.Сегодня в 13:14
Южноуралец задержан за избиение 11-месячной дочери сожительницы
У ребенка сотрясение и ушибы.Сегодня в 13:10
Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
Липович расширит "Екатеринбург-ЭКСПО".Сегодня в 12:53
Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
19 октября.Сегодня в 12:43
Коррида по-киргизски: корова отправила бишкекскую бабушку в больницу
С переломом ключицы.Сегодня в 12:31
Южноуральцы поедут во Владивосток на поезде
Без пересадок.
Главные новости
- Сегодня в 14:28Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
- Сегодня в 13:10Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
- Сегодня в 12:53Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
- Сегодня в 12:28На обновление дворов Среднего Урала ушел почти миллиард
- Сегодня в 12:15Мигранты перевозят в Екатеринбург семьи
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.