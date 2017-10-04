С Татищева

На перекрестке улиц Татищева и Токарей после ремонта изменились схема движения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Теперь автомобилистам запрещено поворачивать налево с Татищева на Токарей. Ранее такой маневр был разрешен. Но, как пояснили в мэрии, разрешение действовало только во время реконструкции автомагистрали.

Чтобы повернуть налево, теперь нужно проехать за перекресток - через 100 метров разметка позволит развернуться.