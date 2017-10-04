Избитого у ТЦ "Москва".

Посольство Таджикистана в России направило ноту в российский МИД, в которой просит объективно расследовать нападение на гражданина Республики Навруза Зикирова и наказать виновных. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу диппредставительства, передает "Уралинформбюро".

В сентябре 2017 года на территории ТЦ "Москва" грузчика жестоко избили охранники, молодой человек попал в реанимацию. Возмущенные нападением уроженцы Таджикистана выходили к торговому центру в знак протеста. Однако дело закончилось массовой дракой, после который еще один из граждан Республики попал на больничную койку.