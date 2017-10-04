Среди других городов России.

Название каждой шестой улицы Екатеринбурга является уникальным – такого не встретишь ни в одном другом городе России. Таковы итоги исследования, проведенного аналитиками Яндекса по данным Яндекс.Карт, передает "Уралинформбюро".

Из 1488 улиц 275 носят уникальные наименования. Например, только в уральской столице есть улица Автономных Республик или Здешний переулок. При этом в Екатеринбурге больше, чем в других городах, улиц с "цветными" названиями, таких как улицы Красная Горка и Зеленая Роща.

По количеству улиц на жителя Екатеринбург находится на 12 месте среди 15 городов-миллионников. Зато магистрали в нем длиннее, чем во многих других больших городах, — в среднем 820 метров.

Самая длинная улица столицы Урала — Чусовской тракт (14,7 километра), самая короткая — Нефритовая улица (32 метра). Самой кривой оказалась Кольцевая улица. Причем в Екатеринбурге больше кривых магистралей, чем в большинстве других мегаполисов.

Стоит отметить, что средний населенный пункт России состоит всего из 13 улиц. Средний российский город - из 190.

Общая протяженность всех магистралей России — более 395 тысяч километров. Самая длинная расположена в Перми — это Восточный Обход длиной 22,6 километра.

В ТОП-10 названий, которые можно встретить во всех регионах страны, входят такие наименования, как Комсомольская, Ленина, Октябрьская, Первомайская, Советская, Береговая, Центральная, Школьная, Южная и улица Мира.