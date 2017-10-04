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Ошибки в таджикском разделе вышли боком ВикипедииСегодня в 16:53

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Интернет-энциклопедии грозят наказанием.

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана намерен наказать таджикский раздел Википедии за орфографические ошибки.

Во время двухнедельного изучения статей универсальной интернет-энциклопедии лингвисты нашли множество примеров пренебрежения грамматическими нормами таджикского языка при написании статей и их переводах. Не соблюдались и правила пунктуации. В результате специалисты посчитали, что в таджикском сегменте Википедии нарушаются закон о государственном языке Республики и постановление правительства, утверждающее правила орфографии.

От Википедии потребовали немедленно исправить все грамматические ошибки в статьях на таджикском языке. В ином случае интернет-энциклопедии придется держать ответ перед законом, передает Радио Одози.

На сегодня в таджикском сегменте насчитывается свыше 69 тысяч публикаций. В целом на портале размещены более 40 миллионов статей на 299 языках мира, сообщает "Уралинформбюро".

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