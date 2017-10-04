По результатам ОГЭ и олимпиад.

Две школы столицы Среднего Урала вошли в число 25 лучших учреждений среднего образования в России. Рейтинг был составлен московским центром математического образования при содействии федерального Министерства образования и науки.

Критериями, на основе которых сформированы рейтинги Топ-500 и Топ-25, являются результаты ОГЭ и Всероссийской олимпиады школьников, передает "Уралинформбюро".

По суммарному баллу в ТОП-25 попали екатеринбургские СУНЦ и гимназия №9. В число 500 сильнейших учебных заведений вошли еще 4 свердловских школы: №10 в Ирбите, политехническая гимназия в Нижнем Тагиле, гимназия №2 и лицей №12 в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что лидером рейтинга стал Петербургский физико-математический лицей №239, где учился математик Григорий Перельман. На втором месте разместился Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске.