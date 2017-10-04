На троих ученые получат 1,1 миллиона долларов.

Нобелевскую премию по химии получили швейцарец Жак Дюбоше, британец Ричард Хендерсон и американец Йоахим Франк. Ученые разработали "криоэлектронную микроскопию высокого разрешения", которая дает возможность визуализировать биомолекулы.

Теперь исследователи могут замораживать частицы в движении и делать видимыми ключевые процессы в развитии фармацевтики.

Вручат награду 10 декабря, напоминает "Уралинформбюро". В 2017 году обладатели премии получат по 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

Ранее Нобелевский комитет уже назвал лауреатов по медицине (ими стали американские ученые, исследовавшие "биологические часы") и физике (исследователи, которые "поймали" гравитационные волны).

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