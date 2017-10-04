Чище ее нет во всем городе.

В сентябре 2017 года самой чистой в уральской столице эксперты признали водопроводную воду в Кировском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", именно в этой части Екатеринбурга было зафиксировано значение водородного показателя равное 7,05 единицы pH при среднегородском значении 7,19 и нормативе 6-9 единиц. Загрязненность органическими соединениями тоже оказалась ниже среднегородской - 3,15 против 3,35 (при нормативной 5). Почти вдвое ниже допустимого было содержание марганца - 0,046 миллиграмма на литр против 0,1 миллиграмма, в среднем по столице Урала данный показатель равен 0,065 миллиграмма на литр.

В целом ситуация с водой в минувшем месяце оказалась лучше августовской. Цветность снизилась с 10,7 до 9,06 градуса, а содержание алюминия - с 0,054 до 0,046 миллиграмма на литр. Уменьшились значения показателей "мутность", "водородный показатель" и некоторых других.

Начальник центральной лаборатории Водоканала Людмила Брусницына объясняет улучшение качества воды похолоданием и снижением активности фитопланктона.

Стоит отметить, что ежедневно в Екатеринбурге отбирается более 2 500 проб питьевой воды, которые исследуют на 80 показателей качества.