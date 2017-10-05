Если эксперты не остановят.

Пермский краевой специализированный дом ребенка оказался на грани закрытия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили его сотрудники. По их словам, на общем собрании представитель регионального министерства здравоохранения объявила, что с 1 января 2018 года Дома ребенка не будет. Работники уже написали обращение депутату Законодательного собрания Пермского края.

В медицинском учреждении сейчас находятся 102 ребенка до 4 лет с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. После ликвидации медучреждения все они будут направлены в межведомственный центр помощи детям, находящийся в подчинении минсоцразвития. Но сотрудники центра не обладают нужными медицинскими знаниями и навыками для работы с особенными детьми.

В министерстве здравоохранения края заявили, что вопрос о закрытии Дома ребенка еще не решен окончательно. "Решение зависит во многом от экспертного заключения ведомств, занимающихся защитой прав детей, а также представителей общественности. В любом случае окончательное решение будет принято исходя из интересов детей. В случае принятия решения о закрытии учреждения сотрудники Дома ребёнка будут трудоустроены в другие медицинские учреждения Перми", – сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства.

Это уже не первое медицинское учреждение, существование которого Минздрав поставил под вопрос. С октября по приказу ведомства противотуберкулезное отделение "Городской поликлиники № 7" объединили с краевым фтизиопульмонологическим центром. Пациентам отделения теперь придется ездить за медицинской помощью в другой конец города. Бывшее здание отделения займет детский тубдиспансер.