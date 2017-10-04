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"Екатеринбурггаз" предупреждает потребителейСегодня в 16:58

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О мошенниках в спецовках.

Квартиры жителей Екатеринбурга обходят граждане в синей спецодежде, представляющиеся сотрудниками "горгаза", и выписывают "предписания" на срочную замену запорных кранов и шлангов к газовым плитам. После чего вынуждают устанавливать газовое оборудование по ценам, двукратно превышающим расценки АО "Екатеринбурггаз".

Если потребители не располагают наличными, им предлагается перевести деньги "начальнику на карту". О таких случаях стало известно после обращения абонентов за разъяснениями в АО "Екатеринбурггаз", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

АО "Екатеринбурггаз" официально заявляет, что не имеет отношения к подобным мошенническим действиям, и призывает потребителей быть бдительными.

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