Санврачи опасаются вспышек заболеваний.

За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области 3 425 детей не были привиты от различных заболеваний. Такое решение за них приняли родители. Всего же отказов от вакцинации в регионе было 6 691, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сомнения населения в эффективности прививок вызывают беспокойства у санврачей. Это может привести к вспышкам различных заболеваний. Так, низкий уровень вакцинации вызвал вспышку кори осенью 2016 года.

По данным управления Роспотребнадзора в сезон 2016-2017 годов привитые от гриппа дети болели в 6,6 раз реже, чем не привитые, а привитые взрослые – в 4,1 раза реже. При этом зачастую затраты на вакцинацию в разы ниже стоимости лечения. Так, курс иммунизации от клещевого вирусного энцефалита дешевле лечения в 109 раз, а от гепатита В – в 456 раз.

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