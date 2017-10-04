Родители 3 500 свердловских детей отказались их прививатьСегодня в 17:27
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Санврачи опасаются вспышек заболеваний.
За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области 3 425 детей не были привиты от различных заболеваний. Такое решение за них приняли родители. Всего же отказов от вакцинации в регионе было 6 691, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сомнения населения в эффективности прививок вызывают беспокойства у санврачей. Это может привести к вспышкам различных заболеваний. Так, низкий уровень вакцинации вызвал вспышку кори осенью 2016 года.
По данным управления Роспотребнадзора в сезон 2016-2017 годов привитые от гриппа дети болели в 6,6 раз реже, чем не привитые, а привитые взрослые – в 4,1 раза реже. При этом зачастую затраты на вакцинацию в разы ниже стоимости лечения. Так, курс иммунизации от клещевого вирусного энцефалита дешевле лечения в 109 раз, а от гепатита В – в 456 раз.
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