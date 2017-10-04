Вынужденно.

В Перми лыжники вынуждены тренироваться на дорожках кладбищ, автомобильных трассах и территории недостроенного крематория. В городе просто нет действующей лыжероллерной трассы. Об этом со ссылкой на родителей юных спортсменов сообщает портал 59.ru, передает "Уралинформбюро".

В советские времена существовали тренировочные дорожки, но сейчас они заброшены, сетуют родители. На их ремонт просто нет денег. "В бюджете министерства физкультуры, спорта и туризма Пермского края средства на строительство и реконструкцию лыжероллерных трасс не заложены", – сообщили в ведомстве.