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На японцев с неба спустилась гигантская "змея"Сегодня в 08:48

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Облако.

Жители города Дзеэцу в префектуре Ниигата сняли на видео необычное атмосферное явление - трубчатое воронкообразное облако. Бледная "змея" опустилась с неба, а затем расселась за несколько секунд.

Такие облака-воронки могут превратиться в торнадо, если достигнут земли или воды, отмечает Daily Mail. На этот раз все обошлось. Однако очевидцы были поражены увиденным. Один из местных жителей отправил запись в службу прогнозирования Weathernews. Видео собрало более 60 000 просмотров.

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