В поселке Шаля.

Прокуратура Шалинского района добивается свободного доступа местных жителей к акватории Нижне-Шалинского пруда. Путь к воде селянам перекрывают заборы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства.

Нарушения законодательства об охране и использовании территории водного объекта в поселке были обнаружены в ходе проверки.

"Для личных нужд рядом граждан на участках, расположенных по улице Орджоникидзе в поселке Шаля, установлены заборы, непосредственно примыкающие к урезу воды. Указанный факт свидетельствует об ограничении доступа граждан к Нижне-Шалинскому пруду и невозможности свободного прохода по береговой полосе пруда, осуществления любительского рыболовства", - пояснили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в Шалинский районный суд сносе о демонтаже ограждений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.