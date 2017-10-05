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Россияне купили более 9 миллионов "японцев"Сегодня в 10:52

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Любителей "корейцев" в разы меньше.

Более трети иностранных автомобилей, разъезжающих по российским дорогам, являются японскими. По данным агентства "Автостат", на 1 июля 2017 года в стране числилось 25 миллионов машин, произведенных в Стране восходящего солнца, - 37% от общего числа авто, зарегистрированных в РФ.

На втором месте по популярности находятся корейские марки машин (4,3 миллиона единиц), на третьем – немецкие бренды (4,2 миллиона), передает "Уралинформбюро".

"Американцев" предпочитает каждый восьмой российский автомобилист, выбравший иномарку (3,1 миллиона авто), "французов" - каждый двенадцатый (2,1 миллиона). Чешские марки по душе 700 тысячам россиян, китайские – 550 тысячам.

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