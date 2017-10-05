×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двухлетняя пермячка задолжала за капремонт 10 тысячСегодня в 13:12

  • Текст

За год.

В Пермском крае региональный фонд капремонта выставляет квитанции на имя двухлетней девочки. За год малышка "накопила" долг в 10 тысяч рублей, пишут местные СМИ.

"Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере. Когда я покупала квартиру, то предоставляла все документы для оформления вместе со свидетельствами о рождении на детей. Но, начиная с первого квитка и до последнего, все были на имя двухлетнего ребенка", - цитирует жительницу Чусовского района Светлану портал 59.ru.

При этом женщине тоже выставляются счета, но ее личные данные в них указаны с ошибкой.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник управления по работе с обращениями граждан Фонда капремонта Пермского края Виктор Казеев, платежные документы выставляются на собственников помещения, данные о которых предоставляет Росреестр. Поскольку право собственности на жилое помещение оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя. Однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей – родителей или опекунов. Более того, по заявке законных представителей несовершеннолетних фонд оперативно вносит изменения в платежную систему. Так, например, в Фонд регулярно поступают обращения родителей об объединении их лицевых счетов со счетами детей или же вообще открытия одного счета на всю семью. Сама процедура переоформления счета не занимает много времени.

Столь огромная сумма могла появиться в квитанции, если квартира была приобретена уже с долгом по капремонту. То есть задолженность автоматически перешла от прежнего владельца жилья к новому. "В ситуации еще предстоит разбираться", - отметил Казеев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×