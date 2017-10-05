Двухлетняя пермячка задолжала за капремонт 10 тысячСегодня в 13:12
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За год.
В Пермском крае региональный фонд капремонта выставляет квитанции на имя двухлетней девочки. За год малышка "накопила" долг в 10 тысяч рублей, пишут местные СМИ.
"Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере. Когда я покупала квартиру, то предоставляла все документы для оформления вместе со свидетельствами о рождении на детей. Но, начиная с первого квитка и до последнего, все были на имя двухлетнего ребенка", - цитирует жительницу Чусовского района Светлану портал 59.ru.
При этом женщине тоже выставляются счета, но ее личные данные в них указаны с ошибкой.
Как сообщил "Уралинформбюро" начальник управления по работе с обращениями граждан Фонда капремонта Пермского края Виктор Казеев, платежные документы выставляются на собственников помещения, данные о которых предоставляет Росреестр. Поскольку право собственности на жилое помещение оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя. Однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей – родителей или опекунов. Более того, по заявке законных представителей несовершеннолетних фонд оперативно вносит изменения в платежную систему. Так, например, в Фонд регулярно поступают обращения родителей об объединении их лицевых счетов со счетами детей или же вообще открытия одного счета на всю семью. Сама процедура переоформления счета не занимает много времени.
Столь огромная сумма могла появиться в квитанции, если квартира была приобретена уже с долгом по капремонту. То есть задолженность автоматически перешла от прежнего владельца жилья к новому. "В ситуации еще предстоит разбираться", - отметил Казеев.
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