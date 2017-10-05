Теперь он может претендовать на гранты.

В реестр НКО министерства здравоохранения Свердловской области внесен благотворительный фонд "Город без наркотиков. Свыше 20 лет одна из самых известных в России региональных организаций работала на полулегальном положении, что вызывало критику используемых ею методик реабилитации.

Переформатирование работы фонда три года назад "перезагрузило" отношения с властями. По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве с рядом министерств и госучреждений. Теперь же Фонд включен в реестр НКО регионального Минздрава, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации.

"Этот факт открывает перед нами много новых возможностей, включая ведение антинаркотической пропагандистской работы не только в собственных реабилитационных центрах, но и учебных заведениях Свердловской области" - подчеркнул президент ГБН Андрей Кабанов.

Стоит отметить, что сегодня реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании на Среднем Урале занимаются шесть организаций. Министерству здравоохранения поручено проработать систему их грантовой поддержки. Предполагается, что субсидии будут распределяться ежеквартально.

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