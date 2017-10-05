По совету Холманских.

Брать пример с территориального общественного самоуправления, созданного в Академическом районе Екатеринбурга, должны все остальные города Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента на Урале Игорь Холманских, передает "Уралинформбюро".

О ТОС "Академический" речь зашла на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления, которое прошло 5 октября в аппарате полпреда.

По словам И.Холманских, орган общественного самоуправления в молодом районе Екатеринбурга самый крупный в Свердловской области. В этом году ТОС стал победителем первого этапа конкурса президентских грантов, получив полмиллиона рублей на создание районного молодежного движения "Академ".

"По такому пути могут пойти и другие ТОСы, которые существуют в муниципалитетах УрФО", - подчеркнул полпред.

Стоит отметить, что в молодежное движение "Академ" при ТОС "Академический" станет площадкой для решения главных проблем молодежи. К примеру, помощь в трудной жизненной ситуации, выявление лидеров и организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, содействие трудоустройству и многое другое.

Кроме того, на заседании Совета по вопросам местного самоуправления ТОС "Академический" отметил и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Он рассказал, что это территориальное общественное самоуправление выиграло еще и муниципальный грант, а после заявило о готовности выполнять и другие социальные заказы от мэрии.