В екатеринбургском "АвиаУРА" запретили обучение пилотовСегодня в 14:55
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До получения сертификата.
Кировский районный суд удовлетворил иск Свердловской транспортной прокуратуры о запрете образовательной деятельности ассоциации развития авиации "АвиаУРА", которая ведет подготовку частных пилотов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в надзорном ведомстве, "АвиУРА" осуществляла обучение по программе "Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно" в отсутствие сертификата авиационного учебного центра.
"Выявленные нарушения могли повлиять на обеспечение безопасности полетов, а также создать угрозу жизни и безопасности неопределенному кругу лиц", - уточнили в прокуратуре.
Официальный представитель "АвиаУРА" сообщил "Уралинформбюро", что запрет носит временный характер: "Сейчас мы ждем от минтранса переутверждения программы 2017-м годом. Обещали к 1 сентября".
По его словам, запрет на полеты и обучение в "АвиаУРА" не связан с противостоянием Росавиации и пилотов. "У нас частные пилоты готовятся", - добавил собеседник агентства.
Как ранее писало "Уралинформбюро", по всей России разыгрываются судебные баталии между пилотами (выпускниками Челябинского летного училища гражданской авиации) и Росавиацией. Ранее она аннулировала их пилотские сертификаты за "предоставление недостоверных данных", в результате чего пилоты, отучившиеся в ЧЛУГА, остались без работы. Первые суды уже состоялись и закончились победой пилотов.
Кроме того, челябинская транспортная прокуратура подала в суд иск о признании деятельности ЧЛУГА незаконной по причине того, что в августе 2016 года у него истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра. Судья с требованием надзорного ведомства согласилась. Учебное заведение закрыли.
Директор училища Александр Матусевич и пилоты намерены оспаривать решение. Дойти, если понадобится, до высшей судебной инстанции. Матусевич настаивает на том, что сертификат училищу не нужен: будучи специализированным учебным заведением, оно работает на основании лицензии Министерства образования и науки РФ. А учебная программа была одобрена, в том числе Росавиацией, и соответствует всем российским и международным авиационным правилам.
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