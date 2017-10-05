А зарабатывать на грантах.

Представителям территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории УрФО не стоит полагаться только на поддержку из городских или сельских бюджетов. Им стоит зарабатывать себе на жизнь грантами. Такое заявление сделал уральский полпред Игорь Холманских в ходе заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления, передает "Уралинформбюро".

На заседании речь шла о взаимодействии муниципальных властей в уральских регионах с общественными некоммерческим организациям, занимающимися общественным самоуправлением. Главная задача ТОСов - сближение муниципальной власти и местного населения. Создать орган общественного самоуправления могут как жители отдельно взятого многоквартирного дома, так и целого микрорайона или поселка.

Активисты участвуют в жизни своей территории - двора или городского района: проводят "субботники", устанавливают в домах пандусы для инвалидов, благоустраивают детские площадки и помогают полиции следить за общественным порядком. Кроме того, они доносят до населения инициативы местных властей, при этом рассказывая чиновникам о проблемах в отдельно взятых малых сообществах.

Полномочный представитель президента подчеркнул, что ТОСов в уральских регионах с каждым годом становится все больше, однако для местных властей остро стоит проблема финансирования деятельности этих организаций.

"Нужно укрепить финансовую базу общественного самоуправления. Но здесь многое могут сделать и сами ТОСы. Общественникам не стоит уповать исключительно на местные бюджеты - существуют и другие способы получения средств. Это, в частности, президентские гранты", - отметил Игорь Холманских.

По его словам, деньги во взаимоотношениях власти и ТОСов – не главное. Важно, чтобы люди видели результаты своей общественной работы. Для этого полпред предложил включить органы ТОС в разработку стратегических планов развития муниципалитетов.