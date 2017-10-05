Пытаясь заработать на образование детей.

50-летняя гражданка Таджикистана попала в трудовое рабство в Саудовской Аравии, пытаясь заработать на образование своих детей. Вернуться на родину женщине помогли представители посольства Республики в королевстве, передает "Уралинформбюро".

В 2016 году мать 15 детей Нурбиби Мансурова решила с помощью таджикской компании "Имкон-2015", отправляющей мигрантов за границу, подзаработать в качестве сиделки. Согласно договору, каждый месяц женщина должна была получать по 600 долларов. Раз в квартал работнице полагался отпуск.

По словам потерпевшей, в Саудовскую Аравию она отправилась, чтобы дать образование младшим детям. Однако вместо того, чтобы следить за здоровьем пожилой дамы, как того требовал договор, ее заставили быть домработницей.

"Меня избивают, вырывают волосы, бьют. Я не могу говорить по телефону, выходить из дома, я даже не знаю адрес места своего пребывания", – цитирует Мансурову Sputnik.

Благодаря представителям посольства Таджикистана, 4 октября 2017 года женщину освободили.

Стоит отметить, что в конце сентября Генпрокуратура страны возбудила дела по статье "Похищение человека" в отношении трех фирм, отправлявших граждан работать в Саудовскую Аравию. ООО "Абдулкарим", "Джамол-2012" и "Имкон-2015" в 2016-2017 году высылали жителей республики за границу, где их принуждали трудиться в домах арабов, нарушая все контракты и не выплачивая зарплату.