Многодетная мать попала в трудовое рабство в Саудовской АравииСегодня в 14:44
- Текст
Пытаясь заработать на образование детей.
50-летняя гражданка Таджикистана попала в трудовое рабство в Саудовской Аравии, пытаясь заработать на образование своих детей. Вернуться на родину женщине помогли представители посольства Республики в королевстве, передает "Уралинформбюро".
В 2016 году мать 15 детей Нурбиби Мансурова решила с помощью таджикской компании "Имкон-2015", отправляющей мигрантов за границу, подзаработать в качестве сиделки. Согласно договору, каждый месяц женщина должна была получать по 600 долларов. Раз в квартал работнице полагался отпуск.
По словам потерпевшей, в Саудовскую Аравию она отправилась, чтобы дать образование младшим детям. Однако вместо того, чтобы следить за здоровьем пожилой дамы, как того требовал договор, ее заставили быть домработницей.
"Меня избивают, вырывают волосы, бьют. Я не могу говорить по телефону, выходить из дома, я даже не знаю адрес места своего пребывания", – цитирует Мансурову Sputnik.
Благодаря представителям посольства Таджикистана, 4 октября 2017 года женщину освободили.
Стоит отметить, что в конце сентября Генпрокуратура страны возбудила дела по статье "Похищение человека" в отношении трех фирм, отправлявших граждан работать в Саудовскую Аравию. ООО "Абдулкарим", "Джамол-2012" и "Имкон-2015" в 2016-2017 году высылали жителей республики за границу, где их принуждали трудиться в домах арабов, нарушая все контракты и не выплачивая зарплату.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:28
Бюджетные средства Советского района Югры доверили банку "Открытие"
На два года.Сегодня в 16:12
Екатеринбург затмит Париж
Если выиграет ЭКСПО-2025.Сегодня в 16:04
ТОСы уральских регионов должны равняться на Академический
По совету Холманских.Сегодня в 16:00
Банковские сотрудники присвоили клиентские 12 миллионов
В разной валюте.Сегодня в 15:53
С Днем учителя! Волна минирований школ катится по всей стране
Челябинск и Екатеринбург - в тренде.Сегодня в 15:53
Тюменский агроном-наркоман прятал мак в зарослях крапивы
Его ждет суд.Сегодня в 15:51
"ГАЗЭКС" напомнил свердловчанам об опасности "ласкового убийцы"
И пользе открытых форточек.Сегодня в 15:48
Третий раз – на счастье коммунистов: дума Асбеста выбрала спикера
Крылова усмирила амбиции.Сегодня в 15:11
МРСК Урала вручили две наргады "МедиаТЭК-2017"
За работу пресс-службы и "ЗАСВЕТ".Сегодня в 15:08
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.Сегодня в 14:55
В екатеринбургском "АвиаУРА" запретили обучение пилотов
До получения сертификата.Сегодня в 14:48
11 тысяч жителей свердловских моногородов нашли работу
Вне градообразующих предприятий.Сегодня в 14:48
У Алексея Улюкаева нашли 3-килограммовую золотую монету
Слитки золота и десятки сберкнижек.Сегодня в 14:44
Многодетная мать попала в трудовое рабство в Саудовской Аравии
Пытаясь заработать на образование детей.Сегодня в 14:34
Депутаты думы Первоуральска выбрали себе шефа
На первом заседании нового созыва.
Главные новости
- Сегодня в 15:53С Днем учителя! Волна минирований школ катится по всей стране
- Сегодня в 15:48Третий раз – на счастье коммунистов: дума Асбеста выбрала спикера
- Сегодня в 15:08Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
- Сегодня в 13:06В Лесном экс-полицейский на глазах у детей задушил возлюбленную
- Сегодня в 13:00"Город без наркотиков" выпустили из подполья
Аналитика
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.