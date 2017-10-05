"ГАЗЭКС" напомнил свердловчанам об опасности "ласкового убийцы"Сегодня в 15:51
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И пользе открытых форточек.
С началом отопительного сезона в России многократно возрастает количество отравлений угарным газом. Люди семьями гибнут в собственных домах и квартирах из-за несоблюдения элементарной техники безопасности при пользовании газоиспользующим оборудованием. С начала осени от угарного газа погибло уже 5 человек, более десятка человек госпитализированы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", чтобы не угореть в своем доме, нужно всегда открывать форточку во время использования газового прибора. Это - обязательное требование безопасности при любых обстоятельствах.
Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы - обязанность каждого потребителя.
Не стоит пытаться устанавливать, ремонтировать газовые приборы самостоятельно или с привлечением неквалифицированных лиц. Лучше обеспечить регулярное техническое обслуживание газового оборудования.
Категорически нельзя вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено.
Следует регулярно вызывать специалистов для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, их своевременной прочистки. По закону это необходимо делать не менее 3 раз в год. В индивидуальном доме ответственность за исправное состояние систем дымоудаления несет собственник. За исправностью вентиляционных систем в многоквартирном доме обязана следить управляющая компания. Она должна обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, привлекая для их проверки и очистки лицензированную организацию.
Угарный газ называют "ласковым убийцей", он не имеет запаха и смертельно ядовит. Пострадавшие впадают в сонливость и часто уже не могут самостоятельно позвать на помощь. Группа компаний "ГАЗЭКС" призывает свердловчан беречь себя и свои семьи, а также соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами.
При возникновении аварийной ситуации следует звонить по номеру 04 или 104 с мобильных телефонов. Аварийно-диспетчерская служба "ГАЗЭКСа" работает круглосуточно.
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