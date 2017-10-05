Подростки Нового Уренгоя побывали на газпромклассной экскурсииСегодня в 16:45
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На Заполярном.
4 октября 2017 года учащиеся десятых "Газпром-классов" новоуренгойской гимназии и школы "Земля родная" отправились на Заполярное месторождение. Ознакомительная экскурсия была организована в рамках мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
Сначала подростки побывали на диспетчерском пульте нефтегазодобывающего управления. Затем они посетили жилой модуль и культурно-спортивный комплекс поселка Новозаполярный, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".
Оценив быт сотрудников месторождения, учащиеся переехали на установку комплексной подготовки газа 1В, где познакомились с процессом добычи газа. Перед посещением газового промысла все школьники прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Также им была представлена презентация об экологической деятельности компании.
"Ребятам очень понравилась эта поездка. Ведь они смогли своими глазами увидеть, как устроены жизнь и быт вахтовиков, – отметил сопровождавший в поездке подростков ведущий экономист планово-экономического отдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Юрий Ветошкин. – Мы очень надеемся, что такое погружение в рабочие будни газодобытчиков поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии".
Реализация проекта "Газпром-классы" началась в 2013 году по инициативе ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой" при поддержке департамента образования Нового Уренгоя. Он предусматривает организацию специализированной, углубленной подготовки учащихся по профильным предметам и большое количество практико-ориентированных занятий для дальнейшего поступления на инженерные специальности в профильные вузы.
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