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Валерий Ананьев получил премию "Строительный триумф"Сегодня в 17:58

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А "Атомстройкомплекс" - две.

Две премии конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости "Строительный триумф" получил "Атомстройкомплекс". Подведение итогов ежегодного регионального состязания девелоперов состоялось 4 октября в рамках форума высотного и уникального строительства 100+Forum Russia в Екатеринбурге.

В номинации "Лучший комплекс апартаментов" были отмечены "Огни Екатеринбурга", где застройщиком выступало АО "Корпорация "Атомстройкомплекс".

Лучшим жилым комплексом класса эконом и комфорт в Свердловской области стал жилой дом по улице Солнечной, 13 в ГО Рефтинский. Его застройщиком было ООО ПСО "Теплит", входящее в НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Всего на суд жюри в 8 номинациях было представлено 36 объектов.

Генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев удостоен персональной премии в номинации "Признание". Таким образом было отмечен его личный вклад в строительную отрасль.

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