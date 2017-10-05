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Следователи проверят копейских чиновников на халатностьСегодня в 17:16

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Из-за холодных батарей.

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области изучат действия копейских чиновников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, материалы о проведении проверки пришли в следственные органы из прокуратуры. Чиновников просят проверить на халатность.

По предварительным данным, должностные лица администрации Копейска не обеспечили своевременное начало отопительного сезона, нарушив тем самым постановление властей городского округа о его сроках. Перед самым пуском тепла из-за отсутствия договоров на объекты теплоснабжения и поставку газа были отключены 7 котельных. Это оставило холодными батареи в больницах, школах, детских садах и жилых домах.

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