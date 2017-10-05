Муниципалитета и региона.

Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий подсказал представителям общественного самоуправления в регионах Уральского федерального округа, как достучаться до власти. По мнению сенатора, небольшие ТОСы нужно объединить в ассоциации, которые смогут стать посредниками между народом и власть имущими, сообщает "Уралинформбюро".

"Пока ТОСы существуют сами по себе, их будут слышать плохо или не будут слышать вообще. Нужно создать ассоциации ТОСов на уровне городов и регионов. И тогда, через руководящие органы ассоциаций, мы можем надеяться, что мнение территориального общественного самоуправления будет доведено и до властей. Как властей муниципального образования, так и региона", - пояснил экс-мэр Екатеринбурга.

Этот совет желающим наладить взаимоотношения между чиновниками и населением прозвучал во время заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления, которое 5 октября прошло в резиденции уральского полпреда президента РФ Игоря Холманских.

По видеосвязи активность ТОСов и их поддержку в регионах УрФО Холманских обсудил с заместителями губернаторов областей и автономных округов, а также с главами муниципальных образований. Поводом для встречи стали сентябрьские поручения президента Владимира Путина, одним из которых было повышение значимости ТОСов.

Полномочный представитель главы государства попросил участников заседания в течение трех дней подготовить свои пожелания по взаимодействию чиновников с общественниками. Все предложения до 1 февраля 2018 года будут направлены президенту страны.

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