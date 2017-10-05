Нобелевскую премию по литературе присудили уроженцу ЯпонииСегодня в 17:46
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Кадзуо Исигуро.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщается на сайте академии.
Награду присудили за то, что автор в "романах великой эмоциональный силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".
Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. В возрасте 5 лет вместе с семьей он переехал в Великобританию. Литературную карьеру Исигуро начал с рассказов в 1981 году, а год спустя опубликовал свой первый роман "Там, где в дымке холмы". Писатель известен по произведениям "Остаток дня", "Погребенный великан" и "Не отпускай меня".
Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря 2017 году, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в этом году увеличен до 1,12 миллиона долларов, передает "Уралинформбюро".
В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому музыканту и писателю Бобу Дилану с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".
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