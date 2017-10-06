А вы помните, как отдохнули?

Медленно, но верно подошел к концу сезон отпусков. Мы надеемся, вы хорошо отдохнули. И не только лежали на пляже, но и знакомились с зарубежной культурой и историей. Пора это проверить в тесте "Уралинформбюро". Мы составили 10 каверзных вопросов, взяв за основу полетную карту "Уральских авиалиний".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО