Обогатившемуся на дорогах Путинграда подрядчику пришлось их переделатьСегодня в 19:30
- Текст
Работы стоили 640 миллионов.
Администрация Нижнего Тагила через суд вынудила подрядчика переделать дороги, ремонт которых изначально обошелся городу в 640 миллионов.
Работы ООО "Шалинское строительное управление" провело еще в 2013 году. Но новый асфальт быстро пришел в негодность: на 4,5 километрах дорог образовались продольные трещины, колейность, верхний слой стал рассыпаться. По оценке экспертов, главное нарушение – использование некачественного сырья, передает "Уралинформбюро".
Поэтому мэрия Путинграда обратилась с иском в арбитражный суд, требуя от подрядчика провести гарантийный ремонт и вернуть более 3 миллионов неустойки. Подрядчик не стал дожидаться решения суда и отремонтировал дороги. После этого мэрия отозвала иск, сообщается на сайте арбитражного суда.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
Минирование школ в Екатеринбурге оказалось "пустышкой"
Вновь.Сегодня в 19:30
Обогатившемуся на дорогах Путинграда подрядчику пришлось их переделать
Работы стоили 640 миллионов.Сегодня в 19:14
Свердловские общественники куют "зеленый щит"
Вокруг Екатеринбурга.Сегодня в 18:56
"Уши" Центрального стадиона Екатеринбурга удивили менеджера FIFA
Но вид с них понравился.Сегодня в 18:46
Свердловчанка пыталась "прикрыть" сына сказкой о бандитах
В духе 90-х.Сегодня в 18:10
В Югре напали на бригаду скорой
Без причины.Сегодня в 18:06
Российских контрактников в погонах лишат селфи
Чтобы "не сдавали" дислокацию врагам.Сегодня в 17:58
Валерий Ананьев получил премию "Строительный триумф"
А "Атомстройкомплекс" - две.Сегодня в 17:51
Чернецкий подсказал ТОСам путь к сердцу властей
Муниципалитета и региона.Сегодня в 17:46
Нобелевскую премию по литературе присудили уроженцу Японии
Кадзуо Исигуро.Сегодня в 17:27
7 500 екатеринбургских школьников выставили на улицу
Впечатлительным предлагают помощь психолога.Сегодня в 17:23
Темные дворы Екатеринбурга осветили в эфире "Первого канала"
Да будет свет?Сегодня в 17:16
Следователи проверят копейских чиновников на халатность
Из-за холодных батарей.Сегодня в 17:01
Главы Кыргызстана и Узбекистана укрепят дружбу
Подписав декларацию.Сегодня в 16:55
У Камышлова появился мэр
Половников избавился от приставки и.о.
Главные новости
- Сегодня в 19:47Минирование школ в Екатеринбурге оказалось "пустышкой"
- Сегодня в 19:14Свердловские общественники куют "зеленый щит"
- Сегодня в 17:51Чернецкий подсказал ТОСам путь к сердцу властей
- Сегодня в 15:48Третий раз – на счастье коммунистов: дума Асбеста выбрала спикера
- Сегодня в 15:08Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
Аналитика
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.