Работы стоили 640 миллионов.

Администрация Нижнего Тагила через суд вынудила подрядчика переделать дороги, ремонт которых изначально обошелся городу в 640 миллионов.

Работы ООО "Шалинское строительное управление" провело еще в 2013 году. Но новый асфальт быстро пришел в негодность: на 4,5 километрах дорог образовались продольные трещины, колейность, верхний слой стал рассыпаться. По оценке экспертов, главное нарушение – использование некачественного сырья, передает "Уралинформбюро".

Поэтому мэрия Путинграда обратилась с иском в арбитражный суд, требуя от подрядчика провести гарантийный ремонт и вернуть более 3 миллионов неустойки. Подрядчик не стал дожидаться решения суда и отремонтировал дороги. После этого мэрия отозвала иск, сообщается на сайте арбитражного суда.