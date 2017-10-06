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Средний Урал завалит мокрым снегомСегодня в 09:11

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По ночам.

Грядущий уик-энд в Свердловской области будет сырым и ветреным, но относительно теплым. Днем 6 октября столбики термометров поднимутся до отметки плюс 10 градусов, местами пройдут дожди.

Ночью 7 и 8 октября ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Пройдет мокрый снег, который днем сменит дождь. К обеду воздух прогреется до 10 градусов выше нуля. Все три дня будет дуть южный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге снега не ожидается, как и ночных заморозков. Днем в пятницу потеплеет до плюс 9 градусов. В субботу и воскресенье днем пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 11 градусов выше нуля. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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