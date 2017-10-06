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Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург для серьезного разговораСегодня в 09:16

  • Текст

О "Большой цифре".

6 октября здание прокуратуры Свердловской области перешло на "осадное положение". Поблизости пожарный расчет, на подъездах патрули ДПС. Вход в периметр здания контролируют взрывотехники с собаками, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

В 10 утра там должно начаться заседание, в котором примут участие Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его первый заместитель Александр Буксман. В центре обсуждения будут первоочередные задачи по внедрению в органах прокуратуры информационных технологий и меры по укреплению законности в деятельности субъектов учета.

В работе совещания также примут участие заместители Генпрокурора в четырех федеральных округах РФ.

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