"Зяблицев-Фонд" стал спонсором талантливых детейСегодня в 09:27
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Из Екатеринбурга и Челябинска.
В Екатеринбурге на футбольном манеже стадиона "Урал" прошел фестиваль детского творчества "Спорт как искусство". Спонсором мероприятия для талантливых детей выступил "Зяблицев-Фонд".
Фестиваль собрал более 40 коллективов из Челябинска, Екатеринбурга и Свердловской области.
Организаторами творческого состязания стали Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей и ассоциация "Город детства". Они предложили участникам в возрасте от 3 до 18 лет посоревноваться в 10 номинациях – раскрыть свои способности в танцах, вокале и стихах, посвященных здоровому образу жизни.
"Дети смогли попробовать себя в теннисе и мини-футболе, гольфе и прыжках, айкидо и карате, научиться капоэйре и игре в шахматы, принять участие в эстафетах, попрыгать на батутах и прокатиться на аттракционах. А также сдать нормы ГТО, поучаствовать в мастер-классах по робототехнике и лего-конструированию", - рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
Спонсор фестиваля подарил участникам развивающие игры.
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