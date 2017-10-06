Из Екатеринбурга и Челябинска.

В Екатеринбурге на футбольном манеже стадиона "Урал" прошел фестиваль детского творчества "Спорт как искусство". Спонсором мероприятия для талантливых детей выступил "Зяблицев-Фонд".

Фестиваль собрал более 40 коллективов из Челябинска, Екатеринбурга и Свердловской области.

Организаторами творческого состязания стали Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей и ассоциация "Город детства". Они предложили участникам в возрасте от 3 до 18 лет посоревноваться в 10 номинациях – раскрыть свои способности в танцах, вокале и стихах, посвященных здоровому образу жизни.

"Дети смогли попробовать себя в теннисе и мини-футболе, гольфе и прыжках, айкидо и карате, научиться капоэйре и игре в шахматы, принять участие в эстафетах, попрыгать на батутах и прокатиться на аттракционах. А также сдать нормы ГТО, поучаствовать в мастер-классах по робототехнике и лего-конструированию", - рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Спонсор фестиваля подарил участникам развивающие игры.