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"Газпром техникум Новый Уренгой" получил в подарок промыселСегодня в 11:16

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В виде макета.

5 октября 2017 года в "Газпром техникум Новый Уренгой" прошла презентация макета геологического разреза и инфраструктуры газового промысла. Экспозиция была создана при финансовой поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службы по связям с общественностью и СМИ компании.

В ходе торжественной церемонии директор техникума Сергей Ялов рассказал о практической значимости макета - на стенде представлены керны, глубины, различные виды скважин, которые используются в технологии современной добычи углеводородов. Экспозиция размещена в доступном для всех посетителей месте, и изучать ее могут не только студенты профильных специальностей.

В этот же день был открыт учебный класс, оборудованный при поддержке ООО "Газпром добыча Уренгой".

"Газпром добыча Ямбург" сотрудничает с техникумом 13 лет. В текущем году размер финансовой помощи составил 750 тысяч рублей. При поддержке предприятия была создана единая информационная система, организовано видеонаблюдение, приобретено оборудование для кабинета информационных технологий и мастерских.

Лучшие студенты техникума, обучающиеся по специальностям основных направлений деятельности компании, получают именную стипендию ООО "Газпром добыча Ямбург". Ежемесячно им перечисляется по 7 500 рублей.

Фото Дениса Касаева.

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