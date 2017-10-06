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AZUR air почти на сутки задерживает рейс из ВьетнамаСегодня в 10:44

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В Екатеринбург.

Авиакомпания AZUR air на 17 часов задержала вылет рейса в Екатеринбург из Нячанга. Коррективы в расписание внесены по решению перевозчика, передает "Уралинформбюро".

Самолет должен был прибыть в уральскую столицу 6 октября в 03.20 . Сейчас прибытие отложено на 20.45, сообщается на онлайн-табло Кольцово.

В авиакомпании получить оперативный комментарий не удалось: представительство авиакомпании в уральском аэропорту, а также центральный офис перевозчика на звонки не отвечают.

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