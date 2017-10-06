Пообещал Путин.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ. Получить их школьник может за портфолио достижений, передает "Уралинформбюро".

Об этом глава государства сообщил 5 октября на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года – 2017". На мероприятии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.

Сегодня баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. К примеру, золотая медаль и диплом с отличием о среднем профессиональном образовании оцениваются в 5 дополнительных баллов, а золотой значок ГТО дает только балл.