При тестировании.

"Пилотное" внедрение Государственной автоматизированной системы правовой статистики выявило "черные дыры" в работе прокуроров. В 2017 году 27 регионов России директивно перевели на безбумажный сбор информации. К чему это привело 6 октября сообщил на совещании в Екатеринбурге Генпрокурор РФ, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По словам Юрия Чайки, статистика стала более объективно отражать картину преступности. А вместе с тем и качество работы надзорных ведомств.

Проведенная проверка выявила, что более 50 тысяч потерпевших от преступлений остались в бумажной картотеке. Зафиксированы и факты прямого укрывательства преступлений. Среди заслуживших критику Чайки - прокуратуры Ямала, Тывы, Сахалинской и Курганской областей.

Генпрокурор с сожалением отметил низкую "компьютерную" культуру своих подчиненных, которые, в частности, используют незащищенные каналы связи. На службе прокуратуры по-прежнему стоит зарубежное программное обеспечение, а половина используемой техники требует ремонта и замены.



Ранее по теме:

Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург для серьезного разговора