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Макаровский мост в Екатеринбурге закрывают на 2 неделиСегодня в 10:53

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В субботу.

6 октября 2017 года Макаровский мост в Екатеринбурге работает последний день. С 7 по 23 октября движение транспорта по нему будет закрыто, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, строители будут перекладывать газопровод и демонтируют часть моста со стороны ВИЗа.

23 октября планируется запустить реверсивное движение трамваев, которые с 20 сентября по мосту не ходят.

Стоит напомнить, что Макаровский мост уже закрывался для транспорта в прошлые выходные. Тогда выполнялись работы по усилению его конструкций.

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