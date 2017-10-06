В субботу.

6 октября 2017 года Макаровский мост в Екатеринбурге работает последний день. С 7 по 23 октября движение транспорта по нему будет закрыто, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, строители будут перекладывать газопровод и демонтируют часть моста со стороны ВИЗа.

23 октября планируется запустить реверсивное движение трамваев, которые с 20 сентября по мосту не ходят.

Стоит напомнить, что Макаровский мост уже закрывался для транспорта в прошлые выходные. Тогда выполнялись работы по усилению его конструкций.

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