С "потрохами".

Покупка квартиры в ипотеку остается недоступной для большинства российских учителей. Согласно материалам исследования "Avito Работа" в 15 российских городах-миллионниках, только в двух уральских столицах учителя могут позволить себе платить ипотеку и не бедствовать.

Доля выплат по ипотечному кредиту рассчитывалась для семьи из двух педагогов, на основе средней зарплаты в третьем квартале 2017 года и средней стоимости "двушки" в сентябре. Предполагалось, что ставка ипотеки составляет 10% при первоначальном взносе в размере 15%. Сумма ежемесячного платежа рассчитана для 3 разных сроков - 10, 20 и 30 лет.

Так, в Екатеринбурге учительская семья при среднем заработке 39,6 тысяч рублей за ипотеку, рассчитанную на 30 лет, будет отдавать больше половины своего дохода – 26 тысяч. Выжить при "10-летней" ипотеке невозможно – на ежемесячный платеж потребуется 39,1 тысяч рублей.

Взять ипотеку и не умереть с голоду проще всего в Челябинске и Перми. В первом случае при общем доходе 36,2 тысяч рублей семья будет платить 16 тысяч рублей (за ипотеку на 30 лет), во втором – при доходе 43,2 тысяч рублей размер ежемесячных платежей составит 18,7 тысяч рублей.

Самое недоступное жилье - для учителей, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где сумма регулярных выплат превышает 100% дохода супругов-педагогов, передает "Уралинформбюро".