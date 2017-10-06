По стране.

Столица Урала вошла в десятку отечественных городов, которые россияне чаще всего выбирают для осенних путешествий. Екатеринбург в рейтинге на девятом месте, сообщает аналитическое агентство "ТурСтат".

Также в первой десятке Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград и Псков.

По прогнозам экспертов количество "внутренних" туристов среди россиян к концу 2017 года составит 60 миллионов человек. Чаще всего люди путешествуют ради событийного и гастрономического туризма, передает "Уралинформбюро".