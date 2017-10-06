Сдачи экзамена в ГИБДД.

С 14 октября 2017 года вступают в силу новые правила проведения экзамена на право управления мотоциклом.

В частности, стало обязательным упражнение "скоростное маневрирование". При этом появился второй вариант его выполнения - адаптированный для площадок короче 80 метров. Скорректированы случаи для выставления оценки "не сдал", в них вошло падение с мотоцикла.

Кроме того, зимой площадка для сдачи экзамена теперь должна быть обработана противогололедными средствами, а границы испытательных упражнений обозначены дополнительными стойками и конусами.

Вносятся изменения и в регламенты выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта и прицепов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД РФ.

Например, уточнен срок уплаты госпошлины за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения - до подачи заявления.

Выдача дубликата паспорта транспортных средств при прекращении их регистрации в связи с утратой, хищением, окончанием срока регистрации и ряда других оснований будет осуществляться только по заявлению владельца.

Установлен и максимальный срок замены прав или выдачи международного водительского удостоверения через многофункциональные центры - не более 15 дней с учетом времени передачи готовых документов в МФЦ.

Расширен перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. При предъявлении загранпаспорта дублирующие записи на латинице в правах будут приводиться в соответствие с паспортом. При представлении медсправки в случаях, когда этого не требуется, водительское удостоверение будет выдано на 10 лет.