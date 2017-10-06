Для байкеров в России изменили правилаСегодня в 12:09
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Сдачи экзамена в ГИБДД.
С 14 октября 2017 года вступают в силу новые правила проведения экзамена на право управления мотоциклом.
В частности, стало обязательным упражнение "скоростное маневрирование". При этом появился второй вариант его выполнения - адаптированный для площадок короче 80 метров. Скорректированы случаи для выставления оценки "не сдал", в них вошло падение с мотоцикла.
Кроме того, зимой площадка для сдачи экзамена теперь должна быть обработана противогололедными средствами, а границы испытательных упражнений обозначены дополнительными стойками и конусами.
Вносятся изменения и в регламенты выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта и прицепов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД РФ.
Например, уточнен срок уплаты госпошлины за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения - до подачи заявления.
Выдача дубликата паспорта транспортных средств при прекращении их регистрации в связи с утратой, хищением, окончанием срока регистрации и ряда других оснований будет осуществляться только по заявлению владельца.
Установлен и максимальный срок замены прав или выдачи международного водительского удостоверения через многофункциональные центры - не более 15 дней с учетом времени передачи готовых документов в МФЦ.
Расширен перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. При предъявлении загранпаспорта дублирующие записи на латинице в правах будут приводиться в соответствие с паспортом. При представлении медсправки в случаях, когда этого не требуется, водительское удостоверение будет выдано на 10 лет.
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