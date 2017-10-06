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7 свердловских муниципалитетов закроют "зелеными щитами"Сегодня в 13:32

По задумке березовчан.

Власти Среднего Урала поддержали инициативу жителей Березовского о создании "зеленых щитов" для города. Идея была направлена Евгению Куйвашеву в период предвыборной кампании в качестве наказа, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева, работа по насаждению лесопарковых зеленых зон вокруг городов региона уже ведется. "В настоящее время определены 7 муниципальных образований, где требуется создание таких поясов", – говорится в письме Дубичева в адрес инициативной группы березовчан.

Стоит напомнить, что жители Березовского предложили включить в "Пятилетку развития" положения о создании лесополосы вокруг муниципалитетов Среднего Урала и ужесточении контроля за вырубкой деревьев.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Владимир Сегодня в 14:04

О каком зеленом щите идет речь? Вы посмотрите сколько сосны вырубили возле Березовского со стороны Режевского тракта. Не ужели чтобы построить складские комплексы необходимо рубить вековую сосну, вокруг полно болот и пустырей. Смешно эту инициативу слышать от Березовчан.


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