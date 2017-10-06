Чаще всего кусали свердловчан, челябинцев и тюменцев.

С наступлением прохладной и дождливой погоды на Урале снизилось количество укушенных клещами. Однако регионы УрФО до сих пор лидируют по количеству жертв кровососов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора.

На 2 октября 2017 года по всей России к медикам по поводу присасывания клещей обратились более 498 тысяч человек, что соответствует среднемноголетнему уровню.

При этом наибольшее число укушенных зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях и Красноярском крае.

По всей стране отмечено 1 714 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и 5 012 случаев клещевого иксодового боррелиоза.

Лучшей защитой от клещевых инфекций считается прививка. Вакцинопрофилактику КВЭ в этом году получили 2,7 миллиона человек.

Проводилась и акарицидная обработка территорий: на 2 октября было охвачено 243,5 тысячи гектаров - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.