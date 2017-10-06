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Челябинская прокуратура нашла виновного в ДТП с 13 пострадавшимиСегодня в 17:45

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Юными спортсменами.

Прокуратура Челябинской области закончила проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних спортсменов, случившегося 12 сентября. Установлено, что авария произошла по вине водителя грузовика, который врезался в микроавтобус спортшколы. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Стоит напомнить, авария произошла на Троицком тракте. Ford Transit перевозил юных футболистов СДЮСШОР №8 Златоуста. Следовавший за ним грузовик МАЗ врезался в микроавтобус. От удара последний отбросило на попутный Mitsubishi Carisma. В ДТП 13 детей получили травмы, в основном черепно-мозговые.

В деятельности школы также нашли нарушения правил организованной перевозки детей: ненадлежащим образом был проведен предрейсовый инструктаж по безопасности, в документах по перевозкам отсутствовали сведения о водителе и программа маршрута. Директору спортивной школы внесено представление.

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В Челябинске 13 юных спортсменов получили травмы в ДТП

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