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Энтеровирус и ОРВИ косят свердловских детсадовцев и школьниковСегодня в 17:18

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Группами и классами.

На Среднем Урале зафиксирована повышенная заболеваемость энтеровирусной инфекцией и ОРВИ в образовательных учреждениях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

При этом все чаще на карантин уходят целыми группами в детсадах и классами в школах.

"Поскольку идет повышенная заболеваемость, дана установка – при наличии 2 и более заболевших детей группа закрывается на карантин. Это нормальная мера профилактики. Не нужно поднимать панику", - отметили в надзорном ведомстве.

Стоит добавить, что на карантин по ОРВИ закрыто 58 групп в 47 детских садах Екатеринбурга, а также 13 классов в 12 школах. В двух садиках – в Артях и Ирбите – полностью остановлен рабочий процесс.

Данных по карантину по энтеровирусным инфекциям в Роспотребнадзоре и Департаменте образования Екатеринбурга оперативно предоставить не смогли.

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