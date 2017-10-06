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Нобелевскую премию мира получили борцы против ядерного оружияСегодня в 16:38

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Они конкурировали с Путиным.

Нобелевскую премию мира присудили международной организации ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Нобелевского комитета.

В заявлении комитета сказано, что риск применения ядерного оружия в современном мире выше, чем когда-либо за долгое время, передает "Уралинформбюро".

Также отмечается, что странам, обладающим таким типом вооружения, нужно вступить в переговоры о постепенном и осторожном его уничтожении. Всего в мире его насчитывается около 15 тысяч единиц.

Стоит напомнить, что в этом году кандидатом на премию был президент РФ Владимир Путин. Его выдвигали как главного борца с терроризмом.

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